Очільниця Мінекономіки Свириденко може очолити Кабмін − ЗМІ

Станом на початок липня перша віцепрем'єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко є єдиною кандидатурою, яку всерйоз обговорюють як потенційну заміну премєра Дениса Шмигаля, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що глава Офісу президента Андрій Єрмак сприймає Свириденко як 100% лояльну і свою.

"Як відомо, Єрмак робить тільки те, що йому каже президент, тож, імовірно, президент так само підтримує кандидатуру Свириденко.

Зрештою в уряд вона потрапила за протекцією і з команди Єрмака, адже до призначення міністеркою економіки працювала заступницею глави ОП" , − йдеться у статті.

Також повідомляється, що віце-прем’єрку підтримує Олена Зеленська − Свириденко супроводжує першу леді у кожен закордонний політ державним літаком, у них теплі стосунки і спільний погляд на багато проблем.

Ще одним пунктом на користь віцепрем'єрки є досить предметний трек співпраці з ключовими закордонними донорами − вона для них зрозуміла, не була помічена в корупційних історіях.

За даними журналістів, тільки кандидатура Свириденко загалом отримала схвальні відгуки від західних партнерів.

Водночас, зазначається у статті, багато хто в уряді та "Слузі народу" не сприймають Свириденко всерйоз.