Якщо США вийдуть з НАТО, світ втратить країни Балтії та Польщу – Зеленський

Якщо США вийдуть із НАТО, світ втратить багато країн, які розраховують на Америку та Північноатлантичний альянс. Зокрема, Польщу та країни Балтії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

Так пролунала відповідь глави держави на запитання, чи боїться він приходу Дональда Трампа на пост президента США.

"Я не знаю, хто буде президентом США. Я сподіваюся, що Сполучені Штати ніколи не вийдуть з НАТО, тому що інакше світ втратить дуже багато країн. Тому що такі як Путін... ми втратимо невеликі держави, які розраховують на Америку та НАТО, американське лідерство.

Ми втратимо балтійські країни, Польщу та інші країни, які дуже чутливо ставляться до цієї теми. І я сподіваюся, що США ніколи всерйоз не будуть думати про вихід із НАТО. Я так думаю. Але це не моє рішення, я просто ділюся з вами своїми думками" , - сказав президент під час інтерв'ю в Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана.

Володимир Зеленський додав, що якщо громадяни США проголосують за Трампа, він сподівається, що політика нового лідера Америки щодо України не зміниться.

Також Володимир Зеленський сказав, що не знає, чи зможе Трамп закінчити війну за один день. Він зазначив, що в них були й добрі зустрічі, але вони разом не пройшли війну. Президент наголосив, що саме під час війни можна зрозуміти, чи можеш ти на когось розраховувати.