Троє сенаторів-демократів сумніваються у перемозі Байдена – ЗМІ

Троє сенаторів-демократів заявили у вівторок своїм колегам, що вони не вірять у здатність Джо Байдена перемогти на виборах в листопаді. Про це стало відомо Axios від власного джерела, повідомляє Європейська правда.

﻿Сенатори Джон Тестер, Шеррод Браун і Майкл Беннет сказали своїм колегам під час закритого засідання фракції, що вони сумніваються в здатності Байдена перемогти колишнього президента Трампа.

Тестер і Браун ведуть дві найбільш конкурентні передвиборчі кампанії в країні, намагаючись утримати місця демократів у штатах, які Трамп легко здобув у 2020 році.

У вівторок ввечері Беннет оприлюднив свої побоювання в інтерв'ю CNN. "Я думаю, що Дональд Трамп на шляху до перемоги на цих виборах і, можливо, виграє їх з великим відривом", – сказав сенатор.

Прихильники Байдена виступили з палкими промовами на підтримку президента під час засідання. Інші сенатори, в тому числі ті, які скептично ставилися до шансів Байдена, не висловили позицію щодо того, чи є він для них найкращим кандидатом.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер не наводив аргументів за чи проти Байдена, за словами одного з присутніх сенаторів та джерела, поінформованого про засідання. Згодом Шумер повторив тричі ту саму фразу, що й у понеділок: "Я з Джо".

У заяві Тестера йдеться, що "поганий виступ Байдена на дебатах викликав серйозні питання щодо того, чи залишиться він на цій посаді на наступні чотири роки".

"Він повинен довести американському народу і мені, що він може це зробити" , – сказав Тестер, не заперечуючи, що говорив своїм колегам, що Байден не може перемогти.

Як повідомляли, на закритій зустрічі президента США Джо Байдена з конгресменами від Демократичної партії у вівторок, 9 липня, не виявилось значної кількості голосів, які б закликали його зняти кандидатуру з президентських виборів.