Португалія пообіцяла виділити Україні понад 400 млн євро за два роки

Допомога Україні від Португалії сягне у 2024 році 220 млн євро. Лісабон має намір надати її в такому ж обсязі і 2025 року.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Португалії Луїс Монтенегро, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Тільки цього року, за нашими оцінками, ми зможемо досягти обсягу підтримки в розмірі понад 220 мільйонів євро, який буде повторено наступного року, і все це в рамках того остаточного врегулювання, яке буде встановлено на цьому саміті" , - заявив він.

Монтенегро також додав, що Португалія має намір досягти 2% бюджетних видатків на оборону, що буде досягнуто на рік раніше, ніж очікувалося, у 2029 році