Британська розвідка проаналізувала активізацію ударів України по Чорноморському флоту РФ

За останній рік значно зросла частота ударів України по Чорноморському флоту Росії та їхня ефективність. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії щодо російсько-української війни, повідомляє Європейська правда.

За даними з відкритих джерел, як йдеться у огляді, у період з лютого 2022 року по червень 2024 року українські сили пошкодили або знищили 26 суден ВМФ Росії, що діяли в Чорноморському регіоні. Удари були нанесені по всьому північному регіону Чорного моря та в Азовському морі.

Варто зазначити, що український Генштаб офіційно заявляє про 28 уражених російських кораблів та катерів та один підводний човен.

Британська розвідка констатувала, що за останній рік зросла частота і рівень пошкоджень, завданих українськими атаками у районі Кримського півострова, причому майже дві третини ударів припадає на цей період.