Країни НАТО виділять понад $7 млн на підтримку жінок у ЗСУ

Країни НАТО нададуть понад 7 мільйонів доларів, щоб підтримати жінок в Збройних силах України. Про це оголосив Держсекретар США Ентоні Блінкен на прийомі після круглого столу НАТО "Жінки, мир, безпека", повідомляє Європейська правда.

Блінкен повідомив, що члени Альянсу нададуть понад 7 мільйонів доларів для підтримки жінок в ЗСУ, включаючи понад 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження.

"Сьогодні ми робимо крок, щоб забезпечити українських військовослужбовиць необхідним спорядженням. Країни-члени НАТО виділять понад 7 мільйонів доларів США для цієї мети" , – заявив Блінкен.

Перемовини з НАТО щодо додаткового фінансування велися з 2023 року.

У березні 2024 року заступниця міністра оборони Наталія Калмикова зустрілася зі спеціальною представницею НАТО Ірен Фелін та головою представництва НАТО в Україні Карен МакТір. Сторони домовилися про консультації та взаємодопомогу у впровадженні принципів гендерної рівності у Силах безпеки та оборони України.