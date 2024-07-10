Литва виділила 1 млн євро на відновлення "Охматдиту" після обстрілу РФ

Литва перерахувала 1 мільйон євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, куди під час масованої атаки 8 липня влучила російська ракета, та інших постраждалих лікарень. Про це 10 липня оголосила прем’єрка Інгріда Шимоніте, повідомляє Європейська правда.

"Уряд щойно виділив 1 млн євро на підтримку відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві та інших медичних закладів, які по-варварський й умисно обстріляла Росія", – заявила Шимоніте.

"Єдиний спосіб зупинити державу-терориста – це збільшення підтримки задля перемоги України. Єдиний справедливий спосіб підтримати відновлення України – це змусити агресора заплатити" , – додала вона. ﻿

Нагадаємо, раніше заступник голови представництва ЄС в Україні заявив, що Євросоюз допоможе з відновленням "Охматдиту".

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо у телефонній розмові з українським прем’єром Денисом Шмигалем засудив атаку та запропонував прийняти на лікування пацієнтів "Охматдиту".

Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах заявив, що німецька сторона готова прийняти до себе на лікування українських дітей після удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит".