Як змінилися ціни в Україні за рік: дані Держстату

Середні ціни на продукти харчування в Україні в червні 2024 року, порівняно з червнем минулого року, знизилися на 0,1%. Про це свідчать дані Державної служби статистики (Держстат), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними статистичного відомства, за останній рік серед продуктів найбільше подорожчали олія - на 15,8%, сир і м'який сир - на 8,1%, молоко - на 7,7%, хліб - на 7,4%, риба та продукти з риби – на 6,4%, фрукти – на 6,0%, безалкогольні напої – на 5,3%.

Крім того, макаронні вироби подорожчали на 0,9%, хліб та хлібопродукти – на 0,8%, м'ясо та м'ясопродукти – на 0,4%.

Водночас соняшникова олія подешевшала за рік на 10,9%, цукор – на 11,5%, овочі – на 17,9%, яйця – на 22,4%.