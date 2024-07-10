Столтенберг пояснив, чому Україна не може зараз вступити до НАТО

Україна не може зараз стати членом НАТО, оскільки консенсусу серед країн-членів Альянсу з цього питання наразі немає, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у кулуарах саміту НАТО під час підходу до преси.

Столтенберг попросив назвати головну причину, чому Україна зараз не може вступити до НАТО.

"Щоб запросити нову країну до НАТО, нам потрібен консенсус. Усі країни-члени згодні, що Україна стане членом НАТО, але поки що рано говорити, коли це точно станеться" , - відповів генсек.

При цьому він додав, що Україна рухається дедалі ближче до членства за рахунок конкретних дій. Також, за словами Столтенберга, формулювання про вступ будуть міститися в декларації НАТО про членство України - її затвердять сьогодні.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, у Вашингтоні 9-11 липня відбувається саміт НАТО. Одним із ключових питань є членство України.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, Київ розуміє, що не отримає запрошення до Альянсу під час саміту. Але українська влада очікує побачити "щось схоже на запрошення".

При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен ще кілька місяців тому анонсував обговорення розробки "дорожньої карти" вступу України до НАТО на саміті у Вашингтоні.