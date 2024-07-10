У містах України дорожчає проїзд у міському транспорті: де найвищі тарифи
У містах України через зростання тарифів на електроенергію та пальне дорожчає проїзд у міському транспорті. Вартість поїздок подекуди піднімають на 50%, повідомляє РБК-Україна.
Сайт розповідає, де пасажирам доведеться платити більше за проїзд містом та де тарифи найвищі.
У Тернополі ціни на проїзд хочуть підвищити на 50%
На сайті Тернопільської міськради днями з'явилися два проекти рішень про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті.
Зараз проїзд у міському транспорті за карткою тернополянина коштує 8 гривень, при розрахунку банківською карткою – 10 грн. Проектом рішення передбачено, що з 1 серпня пасажирам доведеться платити вже 12 і 15 грн відповідно.
Школярі, студенти та деякі категорії пенсіонерів за проїзд у маршрутках замість 4 грн платитимуть 6 грн.
Які подорожчав проїзд в інших містах
У Вінниці з 1 липня підвищили тарифи на проїзд у міському транспорті. Поїздка у автобусі тепер коштує 12 грн, у маршрутках – 15-18 грн.
В Івано-Франківську ціни на проїзд зросли з 10 до 15 грн. За оплати банківською карткою вартість проїзду складає 12 грн. За карткою іванофранківця – 10 грн, за студентською карткою – 8 грн.
У Львові проїзд у трамваї за квитком, придбаним у водія, складає 20 грн. При оплаті за QR-кодом – 15 грн. Підвищення вартості проїзду у громадському транспорті до 25 грн міська влада відклала до вересня.
В Ужгороді проїзд подорожчав з 12 до 15 грн.
У Чернівцях з березня вартість проїзду у тролейбусах зросла з 10 до 12 грн.
У Запоріжжі встановили плату за проїзд у міському електротранспорті та автобусах – 10 грн. З 25 лютого 2022 року проїзд у тролейбусах і трамваях міста був безкоштовним.
У Сумах подорожчав проїзд на міських автобусних маршрутах. З 22 червня пасажири мають сплачувати за поїздку 15 грн замість 10 грн.
Скільки коштує транспорт у великих містах України
У Києві вартість проїзду в міському пасажирському транспорті поки не підвищувалася. Зокрема, ціна поїздки в автобусі, трамваї, тролейбусі, метрополітені, фунікулері становить 8 грн, у міській електричці - 15 грн. Проїзд у маршрутках коштує 12-15 грн.
У Дніпрі діють такі самі тарифи на проїзд міським транспортом, як і в Києві. За поїздку в метро, автобусі, тролейбусі треба буде заплатити 8 грн, у маршрутці – 15 грн.
В Одесі вартість проїзду у тролейбусі та трамваї – 8 грн, при безготівковому розрахунку – 7 грн. У маршрутках поїздка обійдеться у 15 грн.
У яких регіонах найдешевший проїзд
Згідно з даними Державної служби статистики, станом на травень 2024 року середньомісячна вартість проїзду в міському транспорті в Україні становила 9,31 грн за один квиток.
Водночас "найдорожчі" регіони за середньою вартістю проїзду:
- Полтавська область - 10,95 грн;
- Чернівецька область - 12,96 грн;
- Чернігівська область - 13,84 грн;
- Житомирська область - 15 грн;
- Львівська область - 15,74 грн.
Найдешевший проїзд в середньому у таких областях:
- у Київській - 5 грн;
- Херсонській - 6 грн;
- Кіровоградській - 6,48 грн;
- Харківській області - 6,60 грн.
Нагадаємо, ми писали, що у Києві під час канікул школярі платитимуть за проїзд дешевше.