Трамп може скоротити обмін розвідувальною інформацією з НАТО – ЗМІ

Дональд Трамп розглядає можливість скорочення обміну розвідувальною інформацією з членами НАТО, які залежать від США в отриманні тієї інформації, яка допомогла Україні протистояти Росії. ﻿Про це повідомляє Politico, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Радники Трампа повідомили країнам-союзникам, що скорочення обміну розвідданими буде частиною ширшого плану зі скорочення підтримки та співробітництва США з альянсом, який складається з 32 країн, за словами трьох європейських чиновників і високопоставленого представника НАТО, яким було надано анонімність для обговорення внутрішніх дискусій.

За словами чиновників, вони дізналися про пропозицію обмежити обмін розвідданими під час обговорення з радниками Трампа ширших планів щодо скорочення участі США в НАТО. Колишній президент неодноразово ставив під сумнів і прагнув послабити альянс під час свого першого президентського терміну.

Скорочення обсягу розвідданих може мати важкі наслідки для безпеки, особливо для України, яка намагається відбити російське вторгнення.

"Саме американська розвідка допомогла переконати багато країн НАТО в тому, що Путін зважився на вторгнення в Україну. Деякі країни не вірили, що у Росії є можливості для проведення успішної військової кампанії" , - сказав один європейський чиновник.

Скорочення обміну розвідувальними даними зі США може знизити здатність Європи протистояти російському вторгненню, якщо російський диктатор Володимир Путін вирішить розширити військові операції на континенті за межі України, сказав високопоставлений американський чиновник.

Президент Джо Байден розширив обсяг розвідданих, якими США діляться з іноземними союзниками, особливо тих, що стосуються Росії. Європейські чиновники заявили, що поки що незрозуміло, чи розглядає адміністрація Трампа можливість повернення до колишнього рівня обміну розвідданими або подальшого скорочення.

Побоювання щодо планів Трампа в разі його переобрання виникають на тлі активізації зусиль НАТО зі збору доказів передбачуваних актів саботажу, включно з підпалами, пов'язаними з Росією, по всій Європі.