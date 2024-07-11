Опонент Орбана приїхав до Києва і вшанував полеглих військових

Головний суперник прем’єр-міністра Угорщини Петер Мадяр, лідер опозиційної партії "Тиса", вже перебуває у Києві та вшанував полеглих захисників України біля стіни пам’яті на мурах Михайлівського золотоверхого монастиря, повідомляє Європейська правда.

"У Києві, біля стіни пам’яті десяткам тисяч українців, загиблих у війні" , – написав він.

Політик додав, що почне детальніше розповідати про свою поїздку через кілька годин.

Зазначимо, угорський прем’єр Віктор Орбан під час свого візиту до Києва уник візиту до стіни пам’яті, попри те, що це зовсім неподалік від угорського посольства.

Нагадаємо, Петер Мадяр після масованої ракетної атаки РФ у понеділок засудив удар по "Охматдиту", а потім оголосив збір гуманітарної допомоги і медичного обладнання та анонсував свою поїздку до Києва. Також він повідомив, що планує зустрітися з угорською громадою на Закарпатті.

Орбан через більш як добу вперше прокоментував удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, але не висловлював співчуття загиблим і постраждалим, а також уник згадок, що винуватцем трагедії є Росія.