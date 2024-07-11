Мін'юст має намір конфіскувати активи російського мільярдера Усманова та його партнерів

Мін’юст хоче конфіскувати активи співвласників російської групи "USM", які знаходяться на території України, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Мін’юст подало позов до Вищого антикорупційного суду про конфіскацію активів російського мільярдера Алішера Усманова.

В повідомленні зазначають, що Алішер Усманов – російський бізнесмен, олігарх, у рейтингу російських мільярдерів, складеному за 2023 рік, він посідає 8-ме місце із статками у розмірі 14,4 млрд доларів США.

Усманову належить медіа ресурс "Коммерсант", який займає прокремлівську позицію та здійснює ідеологічну підтримку дій держави-агресора.

Повідомляється, що Усманов також є засновником Групи "USM" та спільно зі Андрієм Скочем, Володимиром Скочем, Варварою Скоч та Володимиром Стершинським, здійснюють вирішальний вплив на діяльність групи та дочірніх компаній, які діють у стратегічних для економіки рф галузях — в металургії та гірничодобувній галузі, телекомунікаційному секторі та сфері цифрових технологій, у тому числі "Металоінвест" та "Мегафон".

Проти всіх співвласників також було подано позов до Вищого антикорупційного суду.

Які саме активи збирається конфіскувати Міністерство юстиції, поки що не вказано.

Нагадаємо:

Російський підсанкційний олігарх Алішер Усманов подав до суду на "дочку" швейцарського фінансового холдингу UBS Groupe AG - банк UBS Europe в Німеччині.

Російсько-узбецький металургійний і телекомунікаційний магнат Алішер Усманов залишиться в санкційному списку ЄС.