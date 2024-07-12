Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію про безпеку ядерних об'єктів України

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо безпеки і захищеності українських ядерних об'єктів, зокрема і Запорізької АЕС, яку ініціювала Україна, повідомляє Українська правда.

Зеленський назвав таким крок "важливим для відновлення поваги до Статуту ООН та міжнародного права".

Резолюція наголошує на необхідності демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС у зв'язку з невиконанням Росією резолюцій керівних органів МАГАТЕ.

"Резолюція підтверджує необхідність демілітаризації та деокупації ЗАЕС на тлі невиконання Росією резолюцій керівних органів МАГАТЕ.

Це голосування є продовженням дискусій і рішень, ухвалених на першому Саміті миру, де пункт перший Формули миру "Радіаційна та ядерна безпека" був одним з ключових питань" , – заявив Зеленський.

Зеленський висловив подяку всім партнерам за допомогу у відновленні безпеки у всіх сферах, що були порушені російською агресією. Він зазначив, що спільними зусиллями можна захистити основні норми міжнародного права та спільні цінності.

Нагадаємо, після саміту НАТО президент Володимир Зеленський заявив, що дискусія щодо трьох питань, які тоді визначили для обговорення – ядерна безпека, продовольча безпека, а також повернення полонених і депортованих дітей – може мати як результат "абсолютно практичні кроки".