23 країни та ЄС підписали безпековий компакт з Україною на саміті НАТО

У Вашингтоні на саміті НАТО за участі відбулася зустріч лідерів держав, що підписали з Україною безпекові угоди, повідомляє Європейська правда.

Лідери України, США, ще 21 держави НАТО, а також ЄС та Японії за підсумками зустрічі підписали "Український компакт" (Ukraine Compact) – багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо підтримки України.

Документ ставить за мету "прискорення колективних зусиль із задоволення всеосяжних потреб України у сфері безпеки". У ньому держави-підписанти зобов'язуються виконувати свої зобов'язання за двосторонніми безпековими договорами, а саме:

1. Підтримувати нагальні потреби України у сфері оборони та безпеки, у тому числі шляхом продовження надання допомоги у сфері безпеки та навчання, сучасної військової техніки, а також оборонної промисловості

2. Прискорити зусилля з розбудови майбутніх Збройних Сил України

3. У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну після завершення нинішніх бойових дій, швидко і колективно зібратися на найвищому рівні для визначення відповідних наступних кроків на підтримку України, включаючи надання швидкої і сталої допомоги у сфері безпеки та накладення на Росію економічних та інших штрафів.

Договір є відкритим для приєднання інших держав. І буде діяти паралельно з просуванням України до вступу в ЄС і НАТО.