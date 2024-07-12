Канада виділить майже $280 млн на тренування українських пілотів

Канада оголосила про виділення 389 мільйонів канадських доларів (понад 280 млн доларів США) на навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це повідомляє офіс премʼєра Канади Джастіна Трюдо, повідомляє Європейська правда.

Згідно із заявою, ці кошти будуть спрямовані на підтримку підготовки пілотів Збройних сил України (ЗСУ), а також на забезпечення критично важливого обладнання для безпечної експлуатації Україною винищувачів F-16.

В офісі Трюдо також розкрили вміст раніше оголошеного пакета військової допомоги Україні.

"Це включає майже 444 млн для Міністерства оборони Канади на підтримку витрат на військову техніку, допомогу й навчання ЗСУ, а також понад 56 млн для Цільового фонду Комплексного пакета допомоги НАТО для України, щоб допомогти відновити український сектор безпеки й оборони та сприяти переходу України до повної оперативної сумісності з НАТО" , – йдеться у повідомленні.

Напередодні Трюдо анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів (понад 350 млн доларів США).