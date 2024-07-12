Байден знову запевнив, що його вік та здоров'я не завадять балотуватися

Президент США Джо Байден знову запевнив, що вважає себе належним суперником для Дональда Трампа на майбутніх виборах і не бачить причин відмовлятись від участі у перегонах. Про це пише Politico, повідомляє Європейська правда.

На пресконференції у четвер Джо Байден заявив, що все ще вважає себе найкращим кандидатом для того, щоб перемогти Дональда Трампа.

"Якщо я почну гальмувати і не зможу виконувати роботу – тоді це сигнал, що я не повинен її робити. Але зараз ознак цього немає, жодної" , – сказав Байден.

"Зараз я збираюся просто продовжувати" , – додав президент.

Водночас події за участю преси у четвер підсилили враження, що питання до спроможності Байдена виграти вибори та надалі обіймати президентську посаду можуть тільки наростати.

Зокрема, Байден кілька разів обмовився, помилково назвавши "Трампом" віцепрезидентку Камалу Гарріс, та помилково назвав "Путіним" президента України Володимира Зеленського, коли запрошував його до слова, і потім повторив цю обмовку. Також помітили, що президенту доводилось часто прокашлюватись.

Втім, прем’єр Британії Кір Стармер після зустрічі з Байденом запевнив, що той "у хорошій формі".

Нагадаємо, сумніви про доцільність балотування Байдена на другий термін почали наростати після його теледебатів із Дональдом Трампом на CNN, на яких він виглядав вкрай втомленим.