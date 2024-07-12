На митниці звільнили топ-посадовця та його зама після скандалу з корупцією

На українській митниці було проведено низку звільнень та перевірок після скандалу з викриттям корупції у деяких підрозділах, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Державної митної служби України.

Як зазначили у відомстві, наказом Держмитслужби звільнено директора Департаменту відомчої безпеки та контролю та його заступника. Минулого тижні їх затримали співробітники правоохоронних органів за вчинення корупційних правопорушень.

"Про результати перевірок, які наразі тривають в Держмитслужбі та її територіальних органах, повідомлятимемо згодом" , - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у Держмитслужбі - топ-посадовці збирали "данину" з регіональних митниць. Також під час передачі хабаря було затримано очільника Департаменту відомчої безпеки держустанови, його заступника та одного з керівників регіональної митниці.