Дрони атакували Брянську область: росіяни заявляють про роботу ППО

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив масовану атаку українських дронів і збиття 15 БпЛА, повідомляє Українська правда.

Кілька разів у ніч проти 15 липня Богомаз повідомляв нібито про збиття українських БпЛА.

Зокрема, близько 2 години ночі він повідомив про нібито 6 збитих дронів над територією Севського, Погарського і Брасівського районів.

Близько 3 ночі він заявив про збиття трьох безпілотників над Злинківським районом і одного – над Трубчевським районом.

Вранці Богомаз повідомив, що нібито ще 5 БпЛА були збиті над Севським районом.

Традиційно губернатор повторив, що "постраждалих і руйнувань немає".