Зростання ВВП Китаю сповільнилося до 4,7% – Bloomberg

Економічне зростання Китаю сповільнилося до найнижчого рівня за останні п'ять кварталів на тлі зниження роздрібного продажу.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

За даними Національного бюро статистики, ВВП країни у другому кварталі зріс на 4,7% порівняно з тим самим періодом роком раніше. Це не відповідало оцінці 5,1% зробленої за результатом опитування економістів Bloomberg. Зростання у першій половині року склало 5%, що відповідає щорічній меті Пекіна.

Інші ключові показники даних:

промислове виробництво збільшилося на 5,3% у червні порівняно з минулим роком, тоді як економісти прогнозували зростання на 5%;

роздрібні продажі зросли на 2%, що нижче за прогнозоване зростання в 3,4%;

інвестиції в основний капітал зросли на 3,9% за перші шість місяців, що збіглося з очікуваним збільшенням на 3,9%. Спад у секторі нерухомості продовжився, інвестиції впали на 10,1% за цей період;

рівень безробіття у містах минулого місяця не змінився порівняно з травнем та становив 5%.

Уповільнення темпів зростання, відображене у даних, може посилити заклики до Пекіна активізувати зусилля щодо стимулювання зростання. Дані були опубліковані того ж дня, коли президент Сі Цзіньпін збирався скликати третє пленарне засідання, щоб визначити основні економічні та політичні напрямки на найближчі роки.

У заяві NBC говориться, що Китаю необхідно "повною мірою оцінити труднощі, проблеми та невизначеність розвитку", зміцнюючи впевненість в економіці на майбутнє, і правильно проводити макроекономічну політику, щоб сприяти здоровому зростанню.

Як повідомляється, роздрібні продажі зростали найповільнішими темпами з 2022 року, що свідчить про небажання споживачів витрачати гроші, незважаючи на державну програму субсидування та стимулювання заміни старих автомобілів та побутової техніки.

Китайські акції в Гонконгу продовжили падіння після виходу даних, що розчаровують, а індекс Hang Seng China Enterprises Index впав на 1,2%.

Невтішні дані, ймовірно, привернуть більше уваги до третього пленарного засідання, де Сі Цзіньпін та інші високопосадовці обговорять довгострокове бачення другої за величиною економіки у світі.

На знак важливості цих зборів китайський уряд пропустив щомісячну прес-конференцію, на якій зазвичай відповідають на питання про стан економіки, і натомість опублікував дані лише в інтернеті. Пекін востаннє змінив формат публікації важливих даних у жовтні 2022 року, коли Сі провів партійний з'їзд, на якому він забезпечив собі безпрецедентний третій термін як лідер.

Економісти закликають китайську владу на чотириденних зборах вирішити проблему спаду в секторі нерухомості, посилити технологічну незалежність та пом'якшити місцеві фінансові труднощі. Наприкінці цього місяця 24 найвищі посадовці партії, включаючи Сі, проведуть засідання Політбюро, щоб обговорити конкретні економічні заходи.

Зусилля Китаю щодо перезапуску економічного зростання досі зосереджувалися на стороні пропозиції, незважаючи на те, що внутрішній попит залишається стабільно слабким, оскільки багаторічний спад на ринку нерухомості продовжує підривати впевненість та стримувати споживання.

Криза в секторі нерухомості, як очікується, залишиться найсерйознішою перешкодою для економіки найближчими місяцями, якщо не в найближчі роки. Експорт - ключовий двигун зростання цього року також стикається з невизначеністю, оскільки торгові партнери Пекіна вводять нові бар'єри для китайських товарів.

Bloomberg зазначає, що можливості Народного банку Китаю щодо зниження ставок обмежені через побоювання з приводу відтоку капіталу, тиску на банківський прибуток та необхідності захищати юань. Цьогорічні державні витрати знову відстають від бюджету, оскільки Пекін прагне знизити місцеві боргові ризики, а чиновники щосили намагаються знайти кваліфіковані проекти для інвестування.