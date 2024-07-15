Поранених російських солдатів знову відправляють на лінію вогню під час "м'ясних штурмів". Українська армія повідомляє про захоплення в полон росіян, які вже страждають від ран, отриманих у попередніх атаках.﻿ Про це повідомляє The Telegraph, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Російським окупантам надають мінімальну медичну допомогу, перш ніж знову відправити в бій. Така тактика демонструє явну зневагу до піхотинців, оскільки російські командири кидають тисячі людей на передову в повільному і виснажливому літньому наступі.

Деякі росіяни були захоплені в полон, коли вони поверталися на поле бою на милицях.

Деякі поранені загарбники записали відео, на якому вони благають своїх начальників про належне лікування, оскільки отримують наказ повернутися в бій. Один солдат, який потрапив в український полон, вів бронетранспортер із закривавленими ганчірками над пораненим оком.

М'ясні штурмові загони часто складаються з піхотинців, звільнених в'язнів і калік. Багато з них просто захищають наступну хвилю солдатів у рамках тактики, спрямованої на відволікання і придушення України, а також на поступове завоювання територій.

Українські солдати розповіли, що це "нормальна практика" - бачити поранених, які хитаються під час бою, і що українські військовополонені використовуються Росією як живий щит.