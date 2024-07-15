Трамп запросив на з'їзд республіканців колишню суперницю по праймериз – ЗМІ
Експрезидент США Дональд Трамп зателефонував своїй колишній суперниці у боротьбі за президентську номінацію Ніккі Гейлі і попросив її відвідати Національний з'їзд Республіканської партії в Мілуокі. Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє Європейська правда.
За даними агентства, Трамп зателефонував Гейлі після того, як отримав поранення внаслідок замаху, який стався на передвиборчому заході у Пенсильванії.
Співрозмовники агентства на умовах анонімності розповіли, що таким чином Трамп намагається об’єднати Республіканську партію.
Колишній президент користується сплеском прихильності, щоб звернутися з проханнями до людей, які в іншому випадку могли б відмовитися, додає Bloomberg.
Джерела розповідають, що Гейлі має виступити на з'їзді у вівторок.
Минулого тижня вона закликала своїх делегатів підтримати Трампа і назвала з'їзд "часом для єдності республіканців".
Водночас помічники Гейлі раніше давали зрозуміти, що вона не буде присутня на з'їзді.
У травні Гейлі заявляла, що голосуватиме на президентських виборах за свого колишнього опонента Дональда Трампа.