В Орбана підвердили лист до лідерів ЄС з "мирним планом" щодо України

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан після своїх вояжів до України, РФ та Китаю ознайомив лідерів ЄС з результатами своєї "миротворчої місії" та "мирними" пропозиціями Будапешта. Про це в інтерв'ю угорській проурядовій газеті Magyar Nemzet заявив політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан, повідомляє Європейська правда.

Зокрема, він зазначив, що "план Орбана зараз лежить на столі кожного лідера ЄС".

Балаж Орбан розповів, що з поїздок угорського прем’єра до Києва і Москви "стало зрозуміло, що Україна і Росія дуже рішуче налаштовані воювати".

"І без втручання зовнішніх посередників ми, на жаль, побачимо дуже жорстокі руйнування в найближчі місяці" , – вказав він.

Після цього, за словами Орбана, Угорщина почала переговори з потенційними посередниками: Китаєм, Туреччиною та Дональдом Трампом.

"Але європейці і нинішня адміністрація США виступають за продовження війни. Прем'єр-міністр написав лідерам ЄС про переговори, результат першої фази миротворчої місії та угорські пропозиції. Якщо Європа хоче миру і хоче мати вирішальний голос у врегулюванні війни і припиненні кровопролиття, вона повинна зараз розробити і здійснити зміну напрямку" , – сказав він.

Орбан також вважає, що не варто недооцінювати роль Угорщини як посередника, оскільки, на його думку, країна може відігравати "серйозну роль у посередництві".

"Угорщина є здібним посередником, як показали останні два тижні, і наше завдання зараз – поєднати цей новий підхід і спробувати переконати країни-члени Європейського Союзу в плані Віктора Орбана" , – резюмував він.

Раніше видання "Європейська правда" повідомляло, що угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан після візиту до Росії написав голові Європейської ради Шарлю Мішелю та лідерам ЄС листа із "резюме" його переговорів із Владіміром Путіним, де фактично переказав тези російської пропаганди про "мир для України".