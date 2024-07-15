МЗС України суттєво розширило доступ до консульських послуг у 20 країнах

Міністерство закордонних справ України суттєво розширило доступ до консульських послуг за кордоном. З 15 липня перелік закордонних дипломатичних установ України, які надають послуги з використанням Державного реєстру актів цивільного стану громадян, збільшився майже вдвічі, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Доступ до реєстру додатково отримали ще 24 установи у 20 країнах. Це посольства України в Австрії, Алжирі, Бельгії, Великій Британії, Вірменії, Іспанії, Марокко, Молдові, Нідерландах, Норвегії, ОАЕ, Румунії, Таджикистані, Туркменістані, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії та Швеції, консульства в Единбурзі, Бельці, Дубаї, Ніредьгазі та Брно.

Таким чином, доступ до цього реєстру з 15 липня матимуть загалом 48 установ у 31 країні Європи, Північної Америки, Азії та Океанії, а також Африки та Близького Сходу.

Доступ до реєстру

Доступ до Державного реєстру актів цивільного стану означає, що громадяни України зможуть отримати

повторні свідоцтва, видані органами ДРАЦС на території України (про народження, про смерть, про зміну імені, про шлюб, про розірвання шлюбу);

витяги з Реєстру про проведену реєстрацію акту (про народження, про смерть, про зміну імені, про шлюб, про розірвання шлюбу).