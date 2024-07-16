Віцепрезидентка США запросила кандидата від республіканців на дебати

Чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс зателефонувала сенатору від штату Огайо Джей Ді Венсу і запросила його взяти участь у дебатах, повідомляє Європейська правда.

Гарріс привітала Ді Венса з обранням та висловила "надію, що вони зможуть зустрітися на дебатах віцепрезидентів, запропонованих CBS News".

Очікується, що дебати між Гарріс і Венс відбудуться до кінця літа.

Напередодні Трамп обрав своїм імовірним віцепрезидентом сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.

Ді Венс є активним критиком допомоги Україні. Серед іншого, він пропонував, аби Київ проголосив нейтральний статус, пішов на переговори з Росією і був готовий іти на територіальні поступки. Натомість соратник Трампа закликав США зосередитись на суперництві з Китаєм.