Байден розповів, про що говорив з Трампом після замаху

Президент США Джо Байден розповів, що після замаху на свого суперника Дональда Трампа вони провели "сердечну" телефонну розмову. Про це Байден сказав в інтерв'ю NBC News, повідомляє Європейська правда.

Очільник Білого дому розповів, що саме сказав Трампу в ході цієї телефонної розмови.

"Дуже сердечна (розмова. – Ред.). Я сказав йому, наскільки я занепокоєний, і хотів переконатися, що знаю, як він насправді почувався. Звучав він бадьоро. Він сказав, що з ним усе гаразд, і подякував мені за дзвінок" , – заявив Байден.

Він також сказав Трампу, що разом з дружиною Джилл молиться за нього, та висловив сподівання, що його родина "впоралась із цим".

Крім того, чинний президент анонсував нові дебати з Трампом.

"Я збираюся брати участь у дебатах з ним (з Трампом – Ред.), коли ми домовилися про дебати. І я погодився на дебати з ним у вересні" , – сказав Байден.

На запитання ведучого, чи є можливість провести дебати в найближчі кілька тижнів, а не через два місяці, щоб "бути на коні", Байден відповів:

"Я на коні... Я провів 22 великі заходи, зустрівся з тисячами людей, зібрав величезні натовпи... Що я роблю, то це виходжу на вулицю і показую американцям, що я все можу, що мені не потрібні нотатки. Мені не потрібна телепередача – я можу вийти і відповісти на будь-які запитання".