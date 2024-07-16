У Польщі з мачете напали на 17-річного українця: він втратив палець

Поліція Кракова затримала трьох підлітків, причетних до побиття 17-річного українця Артема, в результаті чого він зазнав травми голови і втратив великого пальця на лівій руці, повідомляє Європейська правда.

Інцидент стався минулого тижня. Мати українця каже, що він із друзями поїхав до краківського водосховища Закшувек, аби скупатись через спеку.

У певний момент до компанії підійшла інша група підлітків. Коли один із друзів Артема підвівся, його вдарили кулаком в обличчя. Хлопець став на його захист, відвівши нападника назад. До цього часу інший друг встиг відвести дівчат у безпечне місце.

"Коли вони застосували сльозогінний газ, я почав тікати. Тоді за мною побіг чоловік з мачете. Він вдарив мене по голові і по пальцю. Він не припиняв бити, але я якось вирвався і стрибнув у воду. Все сталося так швидко, що мені навіть важко пригадати, як виглядали нападники" , – розповідає хлопець.

Артема витягли з води друзі, які також покликали на допомогу. З пораненнями голови та руки хлопця доставили до лікарні. Його прооперували. "Син втратив багато крові. На жаль, великий палець лівої руки врятувати не вдалося", – додає мама хлопця.

У понеділок, 15 липня, поліція Малопольського воєводства Польщі оголосила про затримання трьох підозрюваних віком 15, 16 і 17 років. Наймолодший із них уже притягався до відповідальності за кримінальні злочини.

"Під час обшуку квартири, де проживав 17-річний хлопець, було виявлено та вилучено предмет, який, найімовірніше, використовувався для нанесення ударів потерпілому, громадянину України" , – йдеться в повідомленні.

Усім трьом висунули звинувачення у причетності до побиття із застосуванням небезпечного предмета. Відповідна стаття Кримінального кодексу Польщі передбачає ув’язнення на строк від шести місяців до восьми років.

17-річному хлопцю, який відповідатиме перед судом як повнолітній, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці. У поліції Кракова заявляють, що до відповідальності можуть бути притягнуті й інші люди.