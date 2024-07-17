Байден назвав умову для зняття кандидатури з виборів

Чинний президент США Джо Байден заявив, що може знятися з президентських виборів, які пройдуть цьогоріч. Причиною цього може бути проблеми зі здоров'ям.﻿ Про це Байден сказав в інтерв'ю CBS News, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Американський лідер зазначив, що готовий відмовитися від президентських перегонів за умови, що лікарі скажуть про проблеми з його здоров'ям.

"Якби в мене виявили якесь захворювання, якби хтось, лікарі, прийшли й сказали, що у вас така проблема" , - сказав він.

Варто зазначити, що між 81-річним демократом Джо Байденом та 78-річним республіканцем Дональдом Трампом точаться суперечки щодо віку опонентів та як це впливає на здатність очолювати країну.

Вибори у США

Президентські вибори у США відбудуться у листопаді 2024 року. Республіканська партія вже визначилася з кандидатом. Як і очікувалося, ним став 45-й президент США Дональд Трамп.

Джо Байден ще не був офіційно обраним головним кандидатом від Демократичної партії на вибори президента. Після невдалих дебатів з Трампом серед демократів почали говорити про заміну Байдена. За даними американських ЗМІ, майже 20 демократів з Палати представників США закликали чинного президента вийти з перегонів.