У США різко відповіли Лаврову, який поскаржився на "загрози" з боку Заходу

Росія поскаржилася на нібито "загрози" для неї з боку Заходу під час так званого розв'язання "українського питання". У США вважають, що Москва боїться демократії біля своїх кордонів.﻿ Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Міллер прокоментував заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

Лавров заявив, що нібито політико-дипломатичне урегулювання війни в Україні повинне супроводжуватися "конкретними кроками зі зняття загроз для Російської Федерації, що виходять із західного, євроатлантичного спрямування".

Речник Держдепу США заявив, що Україна повинна бути в авангарді будь-якої дипломатії для зупинення війни, оскільки саме її території були окуповані Росією.

"Це їхня територія окупована. Це їхні люди, які були вбиті, які продовжують страждати внаслідок війни, яку вони не починали, від якої вони страждали, і фактично вони страждають ось уже 10 років" , - сказав він, додавши, що США підтримуватимуть Україну у будь-який спосіб.

Міллер наголосив, що ніхто в Європі не погрожував Росії до 2014 року та до повномасштабного вторгнення.

"Здається, Росія бачить як загрозу демократію, яка функціонує на її кордонах. І це просто неправомірна точка зору. Військової загрози не було. Ніхто не погрожував забрати російську територію, забрати російську землю. Тож ми відкидаємо таку точку зору, тому ми продовжуватимемо працювати з нашими українськими партнерами над тим, куди дипломатія може прийти, щоб остаточно завершити цей конфлікт справедливим миром - не просто миром, а справедливим і тривалим миром" , - наголосив речник.

Лавров приїхав до США

З 1 липня Росія почала головування у Раді Безпеки ООН. Це триватиме один місяць. У зв'язку з цим очільник МЗС Росії Сергій Лавров та представниця російського відомства Марія Захарова прилетіла до Нью-Йорку, попри певні обмеження США.