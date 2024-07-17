У РФ компанії масово шукають робочу силу в Африці через дефіцит – ЗМІ

На тлі зростаючого дефіциту робочих рук, викликаного війною в Україні, російські компанії почали масово шукати працівників у країнах Африки. ﻿ Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані рекрутингового сервісу hh.ru, повідомляє Економічна правда.

Як пише видання, у першій половині 2024 року кількість вакансій для представників "чорного континенту" зросла в десятки разів.

Найсильніше кількість вакансій від російських компаній зросла в Кенії - у 39 разів (зі 161 вакансії в першому півріччі 2023-го до 6,4 тис. вакансій у першому півріччі 2024-го). У Зімбабве показник збільшився у 15 разів, у Камеруні - у дев'ять разів, а в Замбії - у вісім разів. Крім того, різке зростання кількості вакансій було зафіксовано в Алжирі (у сім разів, до 1,7 тис.).

Кількість запрошень для іноземних робітників збільшилася на 68%, фахівців сільського господарства - на 63%, працівників у сфері видобутку сировини і будівництва - на 53 і 51% відповідно.