FT: Британія та ЄС хочуть "перезавантажити" відносини після Brexit

Великобританія та Європейський союз (ЄС) розглядають можливість проведення першого двостороннього саміту з метою "перевантаження" відносин після Brexit. ﻿Про це повідомляє Financial Times, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Офіційні особи ЄС та Британії підтвердили, що засідання буде подібним до тих, які політичний блок вже проводив з третіми країнами, такими як Індія та Китай.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, своєю чергою, планує продовжити зусилля з відновлення своєї країни на світовій арені під час зустрічі з майже 50 європейськими лідерами у Бленгеймському палаці цього четверга.

Обидві сторони заявили, що плани щодо проведення саміту перебувають у ранній стадії, втім від початку очолювання посади голови британського уряду Стармер дав зрозуміти, що планує відновити взаємодію з брюссельськими інституціями.

Після нещодавньої перемоги у виборах новоспечений прем'єр також мав телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Тоді ж Британія назвала відносини між країною та ЄС "унікальними".

Також цього понеділка, 15 липня, голова Міністерства європейських відносин Нік Томас-Саймондс провів перемовини з віцепрезидентом Європейської комісії Марошем Шефчовичем.

"Відбулося багато плідних дискусій. Але це тільки початок" , - заявив уряд Британії.

Brexit – це процес виходу Великої Британії з ЄС, який розпочався після референдуму 23 червня 2016 року, де 51.9% виборців проголосували за вихід. Основні причини включали бажання відновити суверенітет країни, контроль над імміграцією та незадоволеність політиками ЄС. Офіційно Велика Британія залишила ЄС 31 січня 2020 року.