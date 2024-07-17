"Лукойл" припинив постачати нафту до Угорщини через українські санкції
"Лукойл" припинив транспортування нафти в Угорщину з кінця червня 2024 року після того, як РНБО розширила проти нього санкції. Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.
Посилення українських санкцій проти російського "Лукойлу" в кінці червня 2024 року заблокувало транзит його нафти в Угорщину.
Повідомляється, що "Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна.
У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.
"Зараз в Україні склалася юридична ситуація, згідно з якою "Лукойл" не здійснює постачання в Угорщину. Зараз ми працюємо над правовим рішенням", – сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто журналістам після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Зазначається, що для угорської компанії "Mol" російські постачання забезпечують дві третини усієї сирої нафти, але не виключено, що вона зможе повністю замінити їх з 2025 року