"Лукойл" припинив постачати нафту до Угорщини через українські санкції

"Лукойл" припинив транспортування нафти в Угорщину з кінця червня 2024 року після того, як РНБО розширила проти нього санкції.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Посилення українських санкцій проти російського "Лукойлу" в кінці червня 2024 року заблокувало транзит його нафти в Угорщину.

Повідомляється, що "Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна.

У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.

"Зараз в Україні склалася юридична ситуація, згідно з якою "Лукойл" не здійснює постачання в Угорщину. Зараз ми працюємо над правовим рішенням" , – сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто журналістам після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Зазначається, що для угорської компанії "Mol" російські постачання забезпечують дві третини усієї сирої нафти, але не виключено, що вона зможе повністю замінити їх з 2025 року