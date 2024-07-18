У Бюджетному комітеті Ради пропонують призупинити виплати по зовнішньому боргу
Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендує парламенту надати право уряду призупинити виплати за зовнішнім державним боргом до завершення переговорів про реструктуризацію. Про це заявила голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа, повідомляє Економічна правда.
Так, Комітет з питань бюджету рекомендував законопроєкт 11396-1 ухвалити за основу і в цілому.
Цей законопроєкт - надзвичайний захід, який містить дві норми:
- дозволити уряду взяти гарантований державою борг колишнього Укравтодору в "периметр" державного боргу і здійснити його реструктуризацію (мова йде про серію єврооблігацій 2021 року на загальну суму 700 млн доларів + відсотки).
- надати право уряду тимчасового призупинити виплати по зовнішньому державному боргу у разі потреби. Фактично - якщо офіційна домовленість щодо реструктуризації не буде досягнута до 10 серпня, коли наступить строк купонних виплат по одному з випусків державних єврооблігацій з погашенням у 2026 році.
Підласа зазначила, що МВФ в робочому порядку висловило підтримку цього законопроєкту, оскільки він сприятиме посиленню боргової стійкості України - зобов’язання, яке Україна взяла на себе в Меморандумі з МВФ.
"Будемо просити ВРУ підтримати цей проект на найближчому пленарному засіданні, оскільки він є важливим елементом реструктуризації, яка дозволить заощадити на платежах з обслуговування та погашення суверенних єврооблігацій понад 10 млрд дол США до кінця 2027 року", - додала вона.
Оновлено. На повторному засіданні комітету рекомендували урядовий 11396, який матиме ідентичний зміст + обмежили право Кабміну призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 01 жовтня 2024 року.