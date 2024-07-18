У Бюджетному комітеті Ради пропонують призупинити виплати по зовнішньому боргу

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендує парламенту надати право уряду призупинити виплати за зовнішнім державним боргом до завершення переговорів про реструктуризацію.﻿ Про це заявила голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа, повідомляє Економічна правда.

Так, Комітет з питань бюджету рекомендував законопроєкт 11396-1 ухвалити за основу і в цілому.

Цей законопроєкт - надзвичайний захід, який містить дві норми:

дозволити уряду взяти гарантований державою борг колишнього Укравтодору в "периметр" державного боргу і здійснити його реструктуризацію (мова йде про серію єврооблігацій 2021 року на загальну суму 700 млн доларів + відсотки).

надати право уряду тимчасового призупинити виплати по зовнішньому державному боргу у разі потреби. Фактично - якщо офіційна домовленість щодо реструктуризації не буде досягнута до 10 серпня, коли наступить строк купонних виплат по одному з випусків державних єврооблігацій з погашенням у 2026 році.

Підласа зазначила, що МВФ в робочому порядку висловило підтримку цього законопроєкту, оскільки він сприятиме посиленню боргової стійкості України - зобов’язання, яке Україна взяла на себе в Меморандумі з МВФ.

"Будемо просити ВРУ підтримати цей проект на найближчому пленарному засіданні, оскільки він є важливим елементом реструктуризації, яка дозволить заощадити на платежах з обслуговування та погашення суверенних єврооблігацій понад 10 млрд дол США до кінця 2027 року" , - додала вона.

Оновлено. На повторному засіданні комітету рекомендували урядовий 11396, який матиме ідентичний зміст + обмежили право Кабміну призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 01 жовтня 2024 року.