Close button

Українці розповіли, з чим у них асоціюється фраза "прості росіяни" − опитування

Українці розповіли, з чим у них асоціюється фраза "прості росіяни" − опитування
Фото: president.gov.ua

80% українців заявили, що їм спадають на думку лише негативні слова і фрази, коли вони чують словосполучення "прості мешканці Росії", водночас саме слово "Росія" викликає негативні асоціації у 94% опитаних. ﻿﻿Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 17-23 лютого і 16-22 травня, повідомляє Українська правда.

"У 94% випадків висловлювання щодо "Росії" є негативними або критичними і лише в 5% випадків – нейтральні або позитивні (і ще 1% не змогли відповісти). Щодо "простих росіян" ситуація лише трохи краща – у 80% випадків слова та словосполучення є негативними, а в 6% – нейтральними чи позитивними (і ще 14% відповіли, що не мають асоціацій чи не можуть відповісти)", – зазначають соціологи.

Соціологи просили респондентів відповісти, які "перші два-три слова" спадають їм на думку, коли вони чують слово "Росія" або словосполучення "прості мешканці Росії".

"Росія" в українців викликає такий асоціаційний ряд: "агресор", "ворог", "ненависть", "окупант", "убивця", "війна", "нецензурні слова", "нелюди", лють".

На словосполучення "прості мешканці Росії" українці можуть відповісти нецензурною лексикою, а також словами "нелюди", "зазомбовані", "неосвічені", "вороги", "тупі" і "звичайні люди".

Соціологи підкреслили, що хоча на півдні і сході трохи більше тих, хто дає нейтральні або позитивні або невизначені відповіді, проте і в цьому регіоні 75% слів і висловлювань – негативні або критичні (на заході та в центрі негативних 83%).

Дослідження проходило 17-23 лютого і 16-22 травня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 052 респонденти протягом 17-23 лютого і 1 067 респондентів протягом 16-22 травня. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України.

До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас у кожній вибірці близько 2% – це українців, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% для показників, близьких до 10%, 1,8% для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Новини

Популярні теми форуму

analytics