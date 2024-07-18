У ВООЗ пояснили, які хвороби можуть спричинити відключення електрики

Відсутність електрики, опалення та води суттєво впливає на життя українців - починаючи від миття рук й закінчуючи наявністю ліків належної температури.﻿ Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт, пише Ірина Костенко, РБК-Україна.

Які ризики для здоров'я виникають без світла

Експерт нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення РФ українці живуть в умовах регулярних масованих атак на цивільну інфраструктуру, об'єкти живлення електроенергією, теплостанції та інші об'єкти.

"Кожен із нас живе зі світлом всього 2-4 години на день. Це впливає на нас дуже різними способами" , - наголосив він.

Так, влітку під час спеки деякі ліки й продукти потрібно обов'язково зберігати у належних умовах - в холодильнику.

Взимку на тлі короткого світлового дня зростає ризик падінь, травмувань.

"Коли відбуваються атаки на тепло та електро станції, виникають проблеми з водою. У нас питання не тільки про те, чи є гаряча вода. Стоїть питання, чи є вода взагалі. Якщо у мене вода ще є, то у багатьох моїх колег під час відключень світла вона просто відсутня" , - розповів Хабіхт.

Він пояснив, що за відсутності води немає і можливості помити фрукти та овочі, а також підтримувати гігієну.

"Це збільшує ризики інфекційних захворювань. Тому обстріли цивільної інфраструктури є дійсно неприйнятними ще й тому, що це вчергове принесло війну в домівки кожного. Відсутність електрики, опалення і води впливатиме на все наше життя. Починаючи від миття рук і закінчуючи тим, чи є у нас ліки належної температури" , - наголосив представник ВООЗ в Україні.

Як мінімізувати шкоду для здоров'я під час відключень

За словами експерта, навіть у найважчі часи не варто забувати про правила гігієни.

"Поки йде війна, не варто забувати також про своє здоров'я. Ми вже багато знаємо про важливість миття рук з часів пандемії COVID. Зараз це собі треба нагадати" , - зауважив він.

Йдеться, зокрема, про регулярне миття рук, фруктів, овочів та всього, що ми їмо.

Потрібно також знайти спосіб підтримувати необхідну температуру для зберігання ліків.