Британська розвідка проаналізувала можливе блокування YouTube в РФ

Розвідувальна спільнота Великої Британії присвятила свій огляд обмеженням на використання цифрових телекомунікацій в Росії, зокрема можливому блокуванню YouTube, повідомляє Європейська правда.

Огляд за 18 липня був оприлюднений в X (Twitter) британського Міністерства оборони.

Як зазначено, 12 липня депутат Держдуми Антон Нємкін заявив в інтерв'ю, що російська влада почала сповільнювати трафік у месенджері WhatsApp. Публічно це пояснюється тим, що додатком можуть користуватись екстремістські групи.

Це, ймовірно, також обмежить можливість російських опозиційних та антивоєнних активістів організовуватися і спілкуватися, додали в розвідці.

Окремо 12 липня російські незалежні ЗМІ повідомили, що перебої в роботі YouTube були спричинені навмисним уповільненням трафіку російською владою.

За повідомленнями, адміністрація президента, ймовірно, повністю заблокує YouTube у вересні 2024 року.

Розвідка Британії зазначила, що, як і нещодавнє припинення діяльності незалежних медіа-організацій та обмеження інших безпечних засобів комунікації, ці заходи є прискоренням довготривалої тенденції до посилення державного контролю над доступом до ЗМІ та інформації в Росії.

Обмеження доступу до соціальних мереж, ймовірно, спрямовані на те, щоб забезпечити доступ російського населення лише до тих ЗМІ, які поширюють проурядові наративи.