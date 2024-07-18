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Готель "Козацький" на Майдані Незалежності приватизують за 400 млн грн

Готель "Козацький" на Майдані Незалежності приватизують за 400 млн грн
Фото: Tiia Monto

18 липня 2024 року Фонд держмайна провів в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі онлайн-аукціон з приватизації готелю "Козацький", який знаходиться у центрі Києва, повідомляє Економічна правда.

Як йдеться у повідомленні Фонду держмайна, стартова вартість лота становила понад 155 млн гривень. На аукціоні змагалося три учасники, під час торгів ціна зросла у понад 2,5 рази — до 400 млн гривень. Ці кошти після укладання угоди з переможцем надійдуть до державного бюджету. Також покупець додатково сплатить 80 млн гривень ПДВ.

Готель "Козацький" площею понад 9500 м² розташований у центрі Києва. Основним видом діяльності є готельні та ресторанні послуги. До складу лота увійшли будівля зі 135 номерами, рестораном, кафе, п’ятьма конференц-залами та 1494 одиниці рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар тощо).

"Станом на кінець березня готель має заборгованість перед бюджетом у майже 9,1 млн гривень. За умовами продажу її має сплатити новий власник об’єкта впродовж шести місяців", - розповіли у ФДМ.

Згідно з Прозорро.Продажі, переможець аукціону - Сільськогосподарське ТОВ "Надія" Сергія Сподіна.

Якщо "Надія" через якусь причину не заплатить гроші, право на приватизацію перейде до ТОВ "Інжур" Андрія Журжія. Його ставка була на 1000 грн нижчою.

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