Байден став "сприйнятливішим" до закликів знятися з виборів – ABC

За даними ABC News, президент США Джо Байден став більш сприйнятливим до закликів вийти з передвиборчих перегонів.﻿ Про це пише ABC News із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена, повідомляє Українська правда.

"Хоча найближче оточення президента і його передвиборча кампанія запевняють, що він такий же відданий своїй справі, як і раніше, президент став більш сприйнятливим до закликів вийти з перегонів, повідомив високопоставлений чиновник адміністрації в інтерв'ю" , – пише видання.

За словами чиновника, Байден також попросив провести опитування щодо того, які у віцепрезидентки Камали Гарріс шанси перемогти на виборах, якщо вона замінить його.

У публікації додають, що немає жодних ознак того, що Байден змінює свою думку.

Що стосується грошей, то провідні донори в Нью-Йорку і Каліфорнії дали зрозуміти команді Байдена, що вони не говорять "ні", але поки що натиснули на кнопку паузи, сказав чиновник.

Також він зазначив, що президент "виснажений", але діагностований коронавірус дасть змогу Байдену на самоізоляції в Делавері обміркувати майбутнє з людьми зі свого оточення.

Нагадаємо, майже 80% демократів у США схвалили би обрання кандидаткою на президентських виборах віцепрезидентки Камали Гарріс, якби чинний президент Джо Байден вирішив не балотуватися.

Перед цим Politico повідомляло, що закрита соціологія демократів показала провальні результати Байдена.

За інформацією The Washington Post, лідери демократів у Палаті представників і Сенаті під час приватних зустрічей з Байденом сказали йому, що його балотування ставить під загрозу здатність партії контролювати обидві палати Конгресу в наступному році.

Сам Байден неодноразово запевняв, що не планує відмовлятися від участі в кампанії. Проте в одному з останніх коментарів він допустив зняття з виборів у разі проблеми зі здоров’ям.