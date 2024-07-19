Хусити вдарили по Ізраїлю безпілотником нового типу: є поранені та загиблий

Одна людина загинула і вісім отримали поранення внаслідок вибуху у Тель-Авіві, який прогримів вранці у п'ятницю. Відповідальність за атаку на себе взяли хусити, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

За даними екстрених служб Ізраїлю, вибух стався неподалік від набережної Тель-Авіва та відділення посольства США. Внаслідок удару загинув 50-річний чоловік, ще вісім осіб було поранено.

Угруповання, яке підтримує Ірак заявило, що атакувало комерційну столицю Ізраїлю за допомогою нового типу безпілотника, який важко виявити радарам. Водночас бойовики погрожують знову завдати ударів по місту та інших регіонах країни.

Як зазначили в армії Ізраїлю, причиною вибуху став безпілотник, який не було знешкоджено силами ППО через людський фактор. Ізраїльські військові заявили, що сирени не вмикалися.

"У разі підтвердження це стане першим смертоносним нападом хуситів на Ізраїль, які останніми місяцями також атакували кораблі у Червоному морі набагато ближче до території Ємену" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, починаючи з листопада минулого року хусити у Ємені завдають ударів по кораблях в регіоні Червоного моря. Вони пояснюють свої атаки на комерційне судноплавство "знаком солідарності" з угрупованням ХАМАС у Секторі Газа, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористів у відповідь на масовану атаку у жовтні 2023-го.