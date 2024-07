Bloomberg: Американські пенсійні фонди допомагають газовому проєкту РФ

Росії необхідно нарощувати експорт зрідженого природного газу, щоб поповнити кремлівську скарбницю та фінансувати війну проти України. Західні пенсійні фонди можуть ненавмисно простягнути руку допомоги. Про це повідомляє Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Дані, зібрані консалтинговою компанією Data Desk та організацією Anti-Corruption Data Collective, показують, що державні пенсійні фонди, у тому числі керовані штатами Вашингтон, Нью-Йорк та Каліфорнія, побічно інвестували у спеціалізовані судна льодового класу, які обслуговують російський проект "Ямал СПГ" - найбільший у країні термінал з експорту газу, що діє, і найважливішу частину її зусиль із заміни прибуткової торгівлі з Європою.

Проект "Ямал" під керівництвом ПАТ "Новатек" в Арктиці не перебуває під санкціями. Тим не менш, у період підвищеної уваги до фінансових установ, у тому числі з боку їх власних інвесторів, цей зв'язок між американськими інвесторами і одним з ключових джерел доходу Москви є нагадуванням про непрозорість світової фінансової системи, що зберігається. Це також оголює труднощі, пов'язані з перекриттям ключових джерел доходу президента Володимира Путіна - навіть більш як через два роки після вторгнення.

У цьому випадку зв'язок між американськими робітниками та пенсіонерами та Росією здійснюється через альтернативного інвестиційного менеджера з Нью-Йорка Stonepeak та його інфраструктурний фонд IV вартістю 14 млрд доларів. На сьогоднішній день фонд інвестував 6 млрд доларів у 10-15 активів, включаючи Seapeak LLC, великого власника газовозів та колишнього СПГ-підрозділу американської судноплавної компанії Teekay Tankers.

Купівля Stonepeak компанії Seapeak в січні 2022 року - незадовго до вторгнення - включала частки володіння в десятках танкерів, серед яких були шість з 16 суден льодового класу, які цього року експортували паливо з Ямала. З 160 поставок з Ямала в 2024 році більше третини були на танкерах, що належать Seapeak.

"Без цих судів "Новатек", а значить і Росія, не змогли б експортувати СПГ із найбільшого проекту країни. Ці криголамні газовози були спеціально спроектовані для перевезення російського СПГ з Арктики до Європи та Азії. Іншого ринку чи мети для них немає", - сказав Мальте Хамперт, засновник Арктичного інституту, аналітичного центру зі штаб-квартирою у Вашингтоні.

Одне судно, Seapeak's Eduard Toll, вирушило з Росії та прибуло на термінал у китайській провінції Фуцзянь на початку цього місяця, згідно з даними відстеження суден. Це було перше відправлення з "Ямала" до Китаю цього року північним торговим шляхом, який ставатиме все більш важливим для Москви.

Підприємство Seapeak транспортує СПГ за довгостроковими чартерними угодами, укладеними десять років тому, і обслуговує європейських покупців, які забирають значну частину газу "Ямала", сказало анонімне джерело, знайоме з компанією. За його словами, компанія не отримує доходів безпосередньо від Росії чи російських компаній.

Європа, як і раніше, залишається одним з найбільших покупців російського СПГ. Згідно з даними відстеження суден, Франція, Іспанія та Бельгія входять до п'ятірки найбільших імпортерів російського СПГ цього року.

Стійкий зв'язок є нагадуванням про те, що хоча зусилля з обмеження доходів від вуглеводнів тривають, західні країни і компанії не розірвали всі свої фінансові зв'язки з російським газом. Наприклад, TotalEnergies SE залишається акціонером проекту "Ямал". Крім того, європейські страховики продовжують страхувати сектор, навіть незважаючи на те, що ЄС запроваджує заходи щодо обмеження постачання з Росії.

Американські пенсійні фонди

Пенсійна система державних службовців Каліфорнії, відома як Calpers, є одним із інвесторів фонду Stonepeak і у відповідь на запит Bloomberg заявила, що вже висловила стурбованість генеральному партнеру.

"Ми вважаємо, що російські інвестиції становлять суттєвий ризик для нашого довгострокового інвестиційного успіху, і зробили дії, що відповідають нашим обов'язкам фідуціарних, щоб видалити ці активи з нашого портфеля" , - заявив у своїй заяві Джон Майєрс, голова офісу зі зв'язків з громадськістю Calpers.

Рада з інвестицій штату Вашингтон, Пенсійний фонд державних службовців штату Орегон, Загальний пенсійний фонд штату Нью-Йорк та Пенсійна система вчителів штату Іллінойс відмовилися від коментарів.

Stonepeak, який підписав підтримувані ООН Принципи відповідального інвестування і член найбільшої у світі коаліції зеленого фінансування, Glasgow Financial Alliance for Net Zero, або GFANZ - також відмовився коментувати цю статтю, як і GFANZ. Представник PRI сказав, що кожен інвестор несе відповідальність за моніторинг свого портфеля, у той час як його власна місія полягає у просуванні передової практики у сфері стійких інвестицій.

Незручний зв'язок вже спонукає до закликів до більшої ясності, щоб інвестиційні фонди могли проводити ретельнішу перевірку.

Ана Марія Джаллер-Макаревич, провідний аналітик з питань енергетики в Інституті економіки енергетики та фінансового аналізу, дослідницької організації, яка фокусується на прискоренні енергетичного переходу, зазначила, що в цьому випадку Stonepeak позиціонує свій фонд як інвестуючий у північноамериканські інфраструктурні активи. наскільки добре про це обізнані пенсійні фонди і, зрештою, вкладники.