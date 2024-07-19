Держенергонагляд виявив численні порушення при відключеннях в регіонах

Держенергонагляд виявив численні порушення під час перевірок застосування операторами системи розподілу (обленерго) графіків погодинних відключень (ГПВ) та справедливого розподілу електроенергії в областях, повідомляє Економічна правда.

Як йдеться в повідомленні Держенергонагляду, наразі вже відбулися перевірки у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях.

У ході перевірок встановлено, що в усіх областях не забезпечено максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами.

Зокрема, виявлено, що не всіх споживачів, які не відносяться до обʼєктів категорії критичної інфраструктури, залучено до графіків погодинних відключень.

Найбільше порушень виявлено у Дніпропетровській і Житомирській областях. Причому, як зазначили в пресслужбі, у Житомирській області працівники АТ "Житомиробленерго" створювали перешкоди роботі інспекторів Держенергонагляду.

У Дніпропетровській області збільшено в декілька разів терміни застосування ГПВ та кількість черг, що застосовуються не за розробленим планом.

Стосовно ситуації у Житомирській області, зафіксовано численні випадки невиконання команд диспетчерів НЕК Укренерго про запровадження ГПВ.

Чергові диспетчери на підстанціях систематично не в повному обсязі відключали всі черги та приєднання черг заведених до ГПВ. Також на офіційному сайті Оператор системи розподілу постійно наводить недостовірну інформацію щодо періодичності та тривалості застосування кожної черги ГПВ.

"Виявлені факти призводили до збільшення соціальної напруги та кількості звернень і скарг громадян" , - розповіли в пресслужбі.

Там також додали, що за результатами перевірок надано приписи щодо усунення порушень у тижневий термін. Після цього будуть проведені повторні перевірки вказаних ОСР. При невиконанні виданих приписів ОСР оштрафують.