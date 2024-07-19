Світовий IT-збій: у CrowdStrike заявили про виправлення проблеми
Проблему, яка спричинила світовий технологічний збій, було "виявлено, ізольовано та виправлено", запущено процес усунення неполадок. Про це заявив голова CrowdStrike Джордж Куртц, повідомляє Економічна правда.
"CrowdStrike активно працює з клієнтами, які постраждали від дефекту, виявленого в одному оновленні ПЗ для Windows. Збій не вплинув на Mac і Linux. Це не інцидент із безпекою чи кібератака", - заявив він.
За його словами, проблему виявлено, ізольовано та виправлено. Він порекомендував організаціям переконатися, що вони працюють з представниками CrowdStrike через офіційні канали.
"Наша команда повністю мобілізована для забезпечення безпеки та стабільності клієнтів CrowdStrike", - додав Куртц.
Нагадаємо, серія технічних збоїв порушила роботу авіакомпаній, банків і Лондонської фондової біржі в п'ятницю після того, як корпорація Microsoft повідомила про перебої в роботі своїх онлайн-сервісів.
Частина проблем пов'язана з програмним забезпеченням кібербезпеки компанії CrowdStrike Holdings Inc.