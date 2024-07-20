Союзники Харріс залучають фінанси для підтримки її кандидатури на виборах - Politico

Союзники віцепрезидента Камали Гарріс почали залучати донорів-демократів для надання їй фінансової підтримки на випадок вибуття президента Джо Байдена з перегонів у 2024 році. З посиланням на Politico, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

За словами джерел видання, одна з донорських радників Демократичної партії почала збір пожертв від жінок-донорів на підтримку Гарріс. А одна з жіночих політичних організацій почала спілкуватися зі своєю донорською базою, щоб забезпечити початкову хвилю внесків на потенційну кампанію кандидата.

"Важливо те, що зараз спостерігається масова демонстрація її підтримки, що є сигналом того, що ми всі за неї" , - сказала на умовах анонімності лідер однієї з жіночих політичних організацій.

За її словами, організація почала готувати електронні листи та повідомлення. Ті, хто зосереджується на підтримці жінок-кандидаток, вже почали планувати, як допомогти Гарріс швидкою демонстрацією сили, підготувавши списки донорів. Деякі донори вже активно заявили про бажання дати кошти.

Крім того, лідер організації зазначила, що донори

"вишикуються в чергу, щоб підтримати" Гарріс, "як тільки вона стане потенційним кандидатом". "Ми точно знаємо, що чуємо від усіх наших донорів, що вони хочуть підтримати її" , - зазначила вона.

Натомість радник з питань донорства повідомила, що п'ять донорів уже взяли на себе зобов'язання зробити потенційні шестизначні пожертви на виборчий список Демократичної партії на чолі з Гарріс. Однак ці зусилля лише зароджуються, і статус фінансування кампанії буде неясним, якщо в кінцевому підсумку в боротьбі за номінацію візьмуть участь кілька жінок.

Водночас, вважають у Politico, імпульс до зміцнення позицій Гарріс, який підтримують жінки-донори, також свідчить про те, що її позиція як кандидата в якості заміни Байдену є нестабільною.

У разі проведення відкритого з'їзду, претендентами на цю посаду можуть стати губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом або губернатор Іллінойсу Джей Бі Прітцкер. Ньюсом, маючи значні ресурси в Каліфорнії, є потужним фандрейзером та емісаром партії, а Пріцкер - мультимільярдер, спадкоємець статків готелю Hyatt.