У Польщі розбився автобус з українцями, пасажирів госпіталізували

На автомагістралі від Познані до німецького Франкфурта неподалік від кордону розбився мікроавтобус з громадянами України. ﻿Про це пише RMF24, повідомляє Європейська правда.

Аварія сталася на автомагістралі А2 в районі міста Свебодзін, що приблизно за 60 км від кордону з Німеччиною.

Мікроавтобус в’їхав у вантажівку дорожньої ремонтної служби з технічним причепом, попри встановлене на ньому попереджувальне маркування і знаки з напрямком об’їзду. Від удару автобус перекинувся набік, права частина транспортного засобу спереду сильно пошкоджена.

Дев’ятьох людей з мікроавтобуса госпіталізували, п’ятеро з них у важкому стані.

У поліції повідомили, що пасажирами автобуса були громадяни України, у тому числі четверо дітей. Діти є і серед серйозно постраждалих.

Крім людей з мікроавтобуса, внаслідок аварії ніхто не постраждав.