Суд стягнув із компанії Ахметова переплату за світло криворізькими чиновниками
Господарський суд Дніпропетровської області призначив стягнути з ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" 678 тис. грн переплати за енергетичні послуги, які воно отримало від криворізького відділу освіти. Про це йдеться в рішенні суду, повідомляє Економічна правда.
Як встановив суд, 1 лютого 2022 року відділ освіти виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради (Кривий Ріг Дніпропетровської області) замовив ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" електричну енергію за 19,53 млн грн. Йшлося про 4,22 млн кВт*год по 4,62 грн за 1 кВт*год.
З лютого до кінця 2022 року сторони уклали 11 додаткових угод, згідно з якими ціна угоди була зменшена до 12,75 млн грн. за 2,55 млн кВт*год , а ціна за 1 кВт*год поступово зросла до 5,92 грн. Збільшення, а згідно з 10 угодою і невелике зменшення суми за 1 кВт*год (до 5,69 грн), відбувалося у зв’язку з коливанням ціни за світло на ринку електричної енергії "На добу наперед" за 1 кВт*год за даними ДП "Оператор ринку".
Водночас, згідно з висновком Держаудитслужби, фактична сума фінансових зобов`язань за угодою становила 12,07 млн грн, а не 12,75 млн, які отримав постачальник. Тобто замовник зайво сплатив 678 тис грн.
Крім того, на думку прокуратури, додаткові угоди про підвищення ціни за 1 кВт*год укладені всупереч закону "Про публічні закупівлі" та закону "Про ринок електричної енергії".
Суд погодився з доводами Держаудитслужби та прокуратури, зокрема відносно того, що ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги"
- не надало доказів здійснення закупівлі електричної енергії саме на ринку на добу наперед
- не довело виникнення у нього права змінити вартість електричної енергії у зв`язку із коливанням цін на ринку
- не обґрунтувало неможливість виконання угоди по запропонованій на тендері ціні
- не навело причини, через які виконання угоди стало для постачальника невигідним
- не довело, що підвищення ціни було непрогнозованим.
Крім того суд звернув увагу на умисне заниження ціни ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" під час подання пропозицій на тендері та відсутність у нього наміру постачати товар за запропонованою ціною. Оскільки збільшення цін за додатковими угодами відбувалось у дуже короткий термін з 15.07.2022 по 22.12.2022.
В результати суд визнав недійсними низку додаткових угод про підвищення ціни за 1 кВт*год і призначив стягнути з ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" на користь відділу освіти виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради 678 тис грн. переплати за електричну енергію.
ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" належить Рінату Ахметову через фірму "D. Solutions B.V." (Нідерланди).