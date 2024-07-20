Суд стягнув із компанії Ахметова переплату за світло криворізькими чиновниками

Господарський суд Дніпропетровської області призначив стягнути з ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" 678 тис. грн переплати за енергетичні послуги, які воно отримало від криворізького відділу освіти.﻿ Про це йдеться в рішенні суду, повідомляє Економічна правда.

Як встановив суд, 1 лютого 2022 року відділ освіти виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради (Кривий Ріг Дніпропетровської області) замовив ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" електричну енергію за 19,53 млн грн. Йшлося про 4,22 млн кВт*год по 4,62 грн за 1 кВт*год.

З лютого до кінця 2022 року сторони уклали 11 додаткових угод, згідно з якими ціна угоди була зменшена до 12,75 млн грн. за 2,55 млн кВт*год , а ціна за 1 кВт*год поступово зросла до 5,92 грн. Збільшення, а згідно з 10 угодою і невелике зменшення суми за 1 кВт*год (до 5,69 грн), відбувалося у зв’язку з коливанням ціни за світло на ринку електричної енергії "На добу наперед" за 1 кВт*год за даними ДП "Оператор ринку".

Водночас, згідно з висновком Держаудитслужби, фактична сума фінансових зобов`язань за угодою становила 12,07 млн грн, а не 12,75 млн, які отримав постачальник. Тобто замовник зайво сплатив 678 тис грн.

Крім того, на думку прокуратури, додаткові угоди про підвищення ціни за 1 кВт*год укладені всупереч закону "Про публічні закупівлі" та закону "Про ринок електричної енергії".

Суд погодився з доводами Держаудитслужби та прокуратури, зокрема відносно того, що ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги"

не надало доказів здійснення закупівлі електричної енергії саме на ринку на добу наперед

не довело виникнення у нього права змінити вартість електричної енергії у зв`язку із коливанням цін на ринку

не обґрунтувало неможливість виконання угоди по запропонованій на тендері ціні

не навело причини, через які виконання угоди стало для постачальника невигідним

не довело, що підвищення ціни було непрогнозованим.

Крім того суд звернув увагу на умисне заниження ціни ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" під час подання пропозицій на тендері та відсутність у нього наміру постачати товар за запропонованою ціною. Оскільки збільшення цін за додатковими угодами відбувалось у дуже короткий термін з 15.07.2022 по 22.12.2022.

В результати суд визнав недійсними низку додаткових угод про підвищення ціни за 1 кВт*год і призначив стягнути з ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" на користь відділу освіти виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради 678 тис грн. переплати за електричну енергію.