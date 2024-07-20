FT спрогнозував перебіг боротьби після зняття кандидатури Байдена з виборів

Один із великих донорів Демократичної партії заявив, що якщо президент вийде з боротьби, то процес його заміни "може стати найбільшою подією, яка зможе утримати Трампа подалі від Білого дому", привертаючи увагу та надавши демократам шанс змінити хід боротьби. Про це пише Ендрю Джек, міжнародний редактор з питань освіти у Financial Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Чи може Байден зробити Камалу Гарріс кандидатом?

Не зовсім. Він може підтримати свого віцепрезидента, а вона отримає вигоду від високої популярності та грошей, вже зібраних на їхню спільну кампанію. Але остаточне слово за делегатами Національного з'їзду Демократичної партії, який відбудеться в середині серпня, і не існує правила, що вони повинні підтримувати кандидата, лише те, що вони повинні "з доброю совістю відображати настрої тих, хто їх обрав".

Майже всі 4000 делегатів підтримали Байдена на партійних праймеріз, але він міг "відмовитися" від їхньої підтримки, схваливши кандидатуру Гарріс, а потім спробувати прискорити процес висунення її кандидатури. Після першого голосування на з'їзді делегати більше не є "зв'язаними" і можуть голосувати за будь-якого кандидата.

Кріс Демпсі, засновник Delegates are Democracy, організації, що працює з делегатами, сказав, що якщо президент знімає свою кандидатуру, з погляду правил, це відкриває широкі можливості, і делегати можуть голосувати за кого завгодно. З політичного погляду, якщо він підтримає свого віцепрезидента, "делегати можуть піти за ним, але ніхто не зобов'язаний цього робити".

Для висунення кандидатури необхідна петиція, підписана 300 делегатами, причому не більше ніж 50 від одного штату. Кожен кандидат також повинен сформувати комітет президентської кампанії й подати документи до Федеральної виборчої комісії для збору коштів.

Чи може відбутися "відкритий" партійний з'їзд у серпні?

"Відкритий з'їзд" відбувається тоді, коли немає заздалегідь визначеного кандидата, оскільки жоден з кандидатів не має явної більшості делегатів. Це привернуло б значну увагу і може виявити серйозні розбіжності між різними особистостями та ідеологічними фракціями всередині партії, включаючи суперечки щодо війни в Газі.

Хто, найімовірніше, замінить Байдена?

Гарріс займає лідируючу позицію на заміну Байдена, хоча вона не набагато популярніша за президента за результатами опитувань. Серед потенційних кандидатів також називають губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома та губернатора Мічигану Гретхен Вітмер, які останнім часом здобули національне визнання.

Інші кандидати, такі як Енді Башир з Кентуккі та Рой Купер з Північної Кароліни, а також міністри транспорту Піт Буттіджедж та комерції Джина Раймондо, а також сенатор з Огайо Шеррод Браун, мають менше шансів.

Щоб залучити більшу кількість виборців, будь-який потенційний кандидат муситиме також обрати союзника для кампанії.

Хто отримає всі зібрані Байденом кошти?

Байден і Гарріс мають спільний передвиборчий комітет, який зібрав 270 млн доларів у другому кварталі цього року. Якщо вона залишиться в списку кандидатів у президенти або віцепрезиденти, вона збереже доступ до невитрачених коштів.

Федеральний внесок обмежує перекази від кандидата до кандидата на рівні 2 тисячі доларів на кожні вибори, тому, якщо Байден відмовиться від участі у виборах, його кампанія повинна буде запропонувати повернути гроші донорам, які потім зможуть використати їх для фінансування кампанії нового кандидата.

Кампанія Байдена також може перерахувати необмежену суму Національному комітету Демократичної партії, який може витратити до 32 млн доларів у координації з кампанією нового кандидата, згідно з правилами Федеральної виборчої комісії.

Після нещодавнього скорочення внесків від провідних донорів на тлі посилення занепокоєння щодо кампанії Байдена, деякі демократи вважають, що заміна кандидата може активізувати донорів і збільшити фінансування в спробі перемогти Трампа.