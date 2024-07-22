Байден вийшов з перегонів: хто піде в президенти США від демократів

Президент США Джо Байден на тлі тиску з боку однопартійців та донорів оголосив про відмову балотуватися на другий президентський термін. Ба більше, запропонував обрати кандидатом від демократів чинну віцепрезидентку Камалу Гарріс, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Фатальні дебати

Майже місяць тому, 27 червня, у США відбулися перші теледебати між кандидатами в президенти - Джо Байденом та Дональдом Трампа, які стали фатальними для чинного американського президента.

На дебатах Байден виглядав мляво, сонно та по-простому "старим" на фоні більш активного та бадьорого Трампа (який всього на три роки молодший). Це викликало занепокоєння як всередині США, так і за межами Америки з приводу того, чи здатен Байден керувати державою ще один термін.

Ба більше, опитування показали, що Байден програв дебати Трампу, що засвідчило ризик повернення республіканця та 45-го президента до влади, якщо ситуація продовжить розвиватися в тому ж напрямку.

Тиск та остаточне рішення

Після провальних дебатів демократи, включно з їх лідерами, та донори Демократичної партії почали чинити тиск на Байдена, щоб він відмовився від балотування та поступився місцем іншому кандидату.

Донори навіть заморозили 90 млн доларів пожертв на кампанію Байдена, висунувши його зняття з виборів умовою розблокування.

Та попри це, Байден неодноразово публічно заявляв, що не планує йти з виборчих перегонів, і що змусить його це зробили лише Бог чи погіршення стану здоров'я (після цієї заяви він захворів на COVID).

Проте зрештою, сьогодні неочікувано для всіх він оголосив, що не буде балотуватися на другий термін.

"Для мене було найбільшою честю в моєму житті служити вам як президент. І хоча я мав намір балотуватися на переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни для мене краще відійти в сторону і зосередитися виключно на виконанні своїх обов'язків як президента на залишок мого терміну" , - йдеться у заяві Байдена, яка була опублікована на його сторінці у соцмережі X.

Вихід Байдена з виборчих перегонів став першим подібним випадком в США за останні 50 років, зазначив телеканал CNN. Востаннє від висування на другий термін відмовлявся в 1968-му році Ліндон Джонсон, який ініціював повноцінне втручання США у війну у В'єтнамі.

Крім того, за даними CNN, рішення Байдена знятися з виборів стало "сюрпризом" не тільки для спостерігачів, але й для американського політикуму, включно з багатьма рядовими співробітниками Білого дому та президентської кампанії.

Один зі співрозмовників CNN розповів, що більшість співробітників передвиборчої кампанії Байдена, включаючи деяких старших співробітників, дізналися про його рішення з допису в соцмережі X. А найвищі співробітники - за кілька хвилин до публікації.

Хто замінить Байдена

В американських ЗМІ обговорювали більше десятка кандидатур на заміну Байдена, але основними вважали трьох - чинну віцепрезидентку Камалу Гарріс, губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома та міністра транспорту Піта Буттіджеджа.

Але свою заміну Байден обрав сам. У дописі в соцмережі X він запропонував демократам підтримати Гарріс кандидатом в президенти США замість нього.

Камала Гарріс. Фото: Gage Skidmore

"Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Гарріс своїм віце-президентом. І це було найкраще рішення, яке я приймав. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи - настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Давай зробимо це" , - заявив Байден.

Як розповіли телеканалу CNN двоє співрозмовників, наближених до Гарріс, віцепрезидентка не буде з'являтися на публіці, поки Байден не звернеться до нації з оголошенням про відмову від балотування. Однак союзники Гарріс вже почали скликати делегатів перед Національним з’їздом Демократичної партії, на якому демократи офіційно оберуть кандидата в президенти США.

Які шанси у Гарріс проти Трампа

Гарріс має високу впізнаваність завдяки рокам роботи в команді Байдена. Крім того, її кандидатура може залучити на бік демократів "частину кольорових" виборців, а також жінок.

Опитування засвідчували, що Гарріс підтримають 50% жінок-виборців якщо вона буде балотуватися проти Трампа, а от Байден міг розраховувати лише на 44% жінок-виборців.

Також віце-президент має перевагу серед незалежних виборців, тобто тих, хто не підтримує ні демократів, ні республіканців. Так, 43% віддали б свій голос Гарріс, якщо вона буде проти Трампа, і 34% були готові підтримати Байдена.

Але водночас Гарріс не сприймає частина Демократичної партії. Більшість доручень від президента США, зокрема, вирішення міграційної проблеми Гарріс провалила. І цей аргумент точно буде використовувати Трамп для критики.

Крім того, у Гарріс, здається, поки що не склалося з донорами виборчої кампанії. Як повідомляє телеканал NBC News, у п'ятницю у неї відбувся дзвінок з близько 300 донорами, який перетворився у "повний провал". Співрозмовники телеканалу поскаржились на неохайну організацію цього заходу, а також докірливий тон з боку Гарріс.

"Це був повний провал. Це завдавало шкоди. Це було погане планування" , - сказав один зі співрозмовників, тоді як інший назвав це "смішним".

Також співрозмовники телеканалу описали розмову Гарріс з донорами як "некеровану і поспішну".

Однак, як пише портал Vox, рокірування Байден-Гарріс все ж має свої переваги. Очевидною перевагою є те, що 59-річна Гарріс молодша за 81-річного президента США, також вона "вміє складати речення разом" та вже має досвід публічної кампанії проти Трампа.

Останні опитування за 17-18 липня, опубліковані телеканалом CBS News, показали, що у разі балотування Гарріс на виборах її підтримають 48% виборців, тоді як Трампа - 51%. Якби ж на виборах зійшлись Байден і Трамп, то голоси б розподілились 47% на 52% не на користь чинного президента.

На можливу участь Гарріс у виборах президента вже відреагував і Трамп, заявивши, що її перемогти буде навіть легше, ніж Байдена. Проте до виборів в США залишається ще понад три місяці, і розкладки можуть змінитися, адже Гарріс ще навіть не включалася в боротьбу.