Байден не піде у відставку з посади президента – Білий дім

Білий дім заявив, що президент США Джо Байден завершить свій президентський термін, попри заклики деяких республіканців піти у відставку.﻿ Про це повідомляє CNN, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

У коментарі виданню представник Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що Байден успадкував від свого попередника економіку у вільному падінні, стрімкий зростаючий рівень насильницьких злочинів та розвалені альянси.

Своєю чергою президент Байден змінив ситуацію, забезпечивши найсильніше економічне зростання у світі та найнижчий рівень насильницьких злочинів за останні 50 років. Також представник Білого дому зазначив, що чинний президент США зробив НАТО більше, ніж будь-коли.

"Він з нетерпінням чекає на завершення свого терміну та досягнення більш історичних результатів для американського народу" , - додав Ендрю Бейтс.

Продовжуючи промову він сказав, що ці досягнення включають продовження зниження витрат, створення робочих місць, захист соціального забезпечення, а також протистояння програмі "MAGAnomics, яка посилить інфляцію і призведе США до рецесії.

Крім того, представник Білого дому додав, що Байден продовжуватиме боротися за захист свобод американців від радикальних заборон на аборти та нападок на верховенство закону.

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що відмовляється від участі в передвиборчих перегонах. Опісля, у соцмережі Х він написав, що замість себе кандидатом на пост президента США пропонує віцепрезидента Камалу Гарріс.

Після цього Гарріс заявила, що має намір "заслужити і виграти" номінацію на пост президента США від Демократичної партії.