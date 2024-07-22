Зеленський подякував Байдену за сильні рішення та сміливі кроки
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за "непохитну підтримку боротьби нашої країни за свободу", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Зеленський у X.
"За останні роки було прийнято багато сильних рішень, які запам'ятаються як сміливі кроки, що їх зробив Президент Байден у відповідь на складні часи. І ми поважаємо його сьогоднішнє важке, але сильне рішення".
Зеленський також наголосив, що ми завжди будемо вдячні за лідерство президента Байдена, який підтримав нашу країну в найдраматичніший момент в історії, допоміг нам запобігти путінській окупації і продовжує підтримувати нас протягом всієї цієї жахливої війни.
Президент України зазначив, що нинішня ситуація в Україні та всій Європі є не менш складною, і "ми щиро сподіваємося, що подальше сильне лідерство Америки не дасть російському злу досягти успіху чи результатів своєї агресії".
Передісторія:
- У неділю ввечері Джо Байден заявив про вихід із президентських перегонів.
- Він також підтримав Камалу Гарріс як кандидата від Демократичної партії.