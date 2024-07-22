Очільники Демократичної партії США підтримують кандидатуру Камали Гарріс на виборах
Віцепрезидент США Камала Гарріс розпочала обдзвон демократів, щоб заручитися підтримкою своєї кандидатури на пост президента. Її підтримали усі голови партійних Штатів. Про це повідомляє CNN, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.
За словами джерела, знайомого із ситуацією, усі 50 голів Демократичної партії Штатів висловили підтримку Гарріс як нову кандидатку від партії в президенти США під час телефонної розмови.
CNN зазначає, що сигнал підтримки - це остання ознака того, що лідери партії намагаються згуртуватися навколо Камали Харріс.
Водночас, видання зазначає, що попри підтримку президента США Джо Байдена, залишається не ясним, чи стане Гарріс кандидатом і який процес партія використовуватиме для вибору альтернативи.
Раніше CNN повідомляло, що віцепрезидентка США Камала Гарріс планує зробити у неділю, 21 липня, близько 200 дзвінків законодавцям-демократам.
Нагадаємо, у неділю, 21 липня, чинний президент США Джо Байден заявив, що відмовляється переобиратися на другий президентський термін. Відповідний лист він опублікував у соцмережі Х (колишній Twitter). У наступному пості він повідомив, що замість себе кандидатом на цю посаду пропонує віцепрезидента Камалу Гарріс.
Водночас після новин про Байдена деякі республіканці закликали його піти у відставку з посади президента. Але в коментарі CNN, представник Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що Байден не піде з президентської посади до закінчення своїх повноважень.